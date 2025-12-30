Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Arhiepiscopul Atanasie a slujit în cea mai veche parohie românească din Marea Britanie

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit duminică în mijlocul celei mai vechi comunități ortodoxe românești din Marea Britanie, Parohia „Sfântul Gheorghe” din Londra – Holborn.

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2025 sub tipar: Cele mai căutate cărți de la Editurile Patriarhiei Române

Anul 2025 a fost un an bogat pentru editurile Patriarhiei Române. De la titluri teologice profunde la cărți pentru familie și tineri, aparițiile editoriale duhovnicești au atras atenția pasionaților de lectură, reflectând nevoile spirituale ale credincioșilor.

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PS Benedict: Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât conștiința că Hristos este alături de noi

„Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât această conștiință că Hristos este alături noi”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică.

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Asociația „Buna Vestire” Buzău a oferit daruri pentru peste 600 de copii

Asociația „Buna Vestire” Banu Buzău a oferit în luna decembrie daruri pentru peste 600 de copii proveniți din familii vulnerabile social.

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Patriarhul Ecumenic Bartolomeu l-a hirotonit preot pe diaconul român Sofronie Garaiacu

Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, l-a hirotonit preot, joi, la Sfânta Liturghie de Crăciun, pe diaconul Sofronie Garaicu, călugăr al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex.

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