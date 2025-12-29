Arhiepiscopul Atanasie a slujit în cea mai veche parohie românească din Marea Britanie

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit duminică în mijlocul celei mai vechi comunități ortodoxe românești din Marea Britanie, Parohia „Sfântul Gheorghe” din Londra – Holborn.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică a duminicii, care amintește de fuga în Egipt a Pruncului Iisus, împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Dreptul Iosif.

„Hristos a fost dus în Egipt, ne arată că El a asumat întreaga noastră condiție umană, inclusiv exilul și suferința, durerea cea mai adâncă și prigoana, nedreptatea și ura. El vine să sfințească acele locuri ale durerii și să ne arate că, oriunde am fi, harul Său poate lucra mântuirea”, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie.

„În această călătorie în Egipt, vedem și o manifestare a prudenței lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu putea să-L ocrotească pe Pruncul Hristos în alt fel, El a ales să îngăduie pecetea suferinței și asupra Lui, chiar dintru început, anticipând astfel calea Crucii de viață aducătoare”, a explicat Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

La finalul slujbei, părintele paroh Mihai Cotârgășanu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfinției Sale pentru binecuvântarea arhierească și pentru prezența sa în mijlocul acestei parohii istorice, exprimând recunoștința clerului și a credincioșilor pentru întărirea duhovnicească adusă comunității.

Parohia „Sfântul Gheorghe”

Parohia „Sfântul Gheorghe” din Londra reprezintă cea mai veche comunitate ortodoxă românească din Marea Britanie, având rădăcinile în anii 1960, când, cu binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina, a fost organizată prima parohie românească destinată credincioșilor aflați în diaspora britanică.

Prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită în ziua de Crăciun a anului 1964 de părintele profesor Vintilă Popescu, marcând începutul unei prezențe românești stabile la Londra, într-un context modest, dar animat de o profundă conștiință misionară.

De-a lungul deceniilor, această parohie a devenit un reper al vieții bisericești din Regatul Unit, loc de păstrare a credinței ortodoxe, a limbii și a identității naționale și punct de sprijin duhovnicesc pentru generații succesive de români aflați departe de țară.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord