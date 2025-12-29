PS Benedict: Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât conștiința că Hristos este alături de noi

„Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât această conștiință că Hristos este alături noi”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea natală, satul Sartăș, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Benedict a oferit o tâlcuire profundă episodului Fugii în Egipt, în care Hristos nu a ales o istorie confortabilă, ci a intrat într-o realitate dură.

„Așa cum omul își parcurge viața pe pământ, având parte de multe suferințe, de multe provocări, de neliniști, în această stare a venit și El pentru ca să se arate om deplin și să asume tot ceea ce omul poate să trăiască pe pământ, pe parcursul vieții sale”, a spus Episcopul Sălajului.

Nădejde pentru om

Ierarhul a evidențiat și starea omului modern, care se confruntă adesea cu sentimente de nesiguranță, dar Hristos este certitudinea care transformă teama în nădejde.

„Și atunci, concluzia este aceasta: nu căutăm o viață comodă, nu căutăm numai un pat moale, nu căutăm condiții favorabile, ci ceea ce căutăm este o călătorie împreună cu Domnul. Cei care fac lucrul acesta se bucură și pe pământ, dar se bucură și dincolo”.

La finalul Sfintei Liturghii, tinerii satului au pus în scenă piesa religioasă „Craii” în fața unei asistențe numeroase, formată din oficialități și localnici.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului