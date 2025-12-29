Patriarhul Ecumenic Bartolomeu l-a hirotonit preot pe diaconul român Sofronie Garaiacu

Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, l-a hirotonit preot, joi, la Sfânta Liturghie de Crăciun, pe diaconul Sofronie Garaicu, călugăr al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex.

Înainte de hirotonia părintelui Sofronie, Patriarhul a rostit un cuvânt în care a evidențiat caracterul supranațional al Patriarhiei Ecumenice și despre legăturile noului preot cu Sfântul Sofronie de la Essex.

Adresându-se părintelui Sofronie, Patriarhul Ecumenic a lăudat credința ortodoxă din țara sa natală, România.

„Te tragi, iubite diacon Sofronie, din România, o țară care a reușit să-și păstreze identitatea ortodoxă în vremuri potrivnice, iar astăzi are o prezență bisericească, duhovnicească și teologică remarcabilă, cu un monahism înfloritor și un cler devotat lui Hristos și Bisericii”, a transmis Sanctitatea Sa.

Despre importanța preoției

În ceea ce privește slujirea preoțească, Patriarhul Ecumenic a menționat importanța comuniunii dintre păstor și cei pe care-i păstorește.

„Preotul nu slujește ideea unei umanități abstracte, ci întotdeauna oameni concreți, persoane unice. Cum vom propovădui Evanghelia iubirii, cum vom atinge sufletele credincioșilor cu discernământ și respect, dacă noi înșine suntem lipsiți de comuniune sau leneși? Pentru un păstor adevărat, este de neconceput să-și dorească propria mântuire dacă nu se mântuiesc și fiii săi duhovnicești împreună cu el”, a adăugat Patriarhul Bartolomeu I.

Ulterior, în cadrul recepției festive din Sala Tronului, preotul Sofronie a rostit un cuvânt de mulțumire, exprimându-și recunoștința și devotamentul față de Sanctitatea Sa. De asemenea, Patriarhul Ecumenic a primit urările autorităților locale și ale reprezentanților diverselor delegații politice din Istanbul.

La Sfânta Liturghie au asistat Excelența Sa Ambasadorul Greciei la Ankara, Theodoros Bizakis, Consulul General al Croației, Ivana Zerec, clerici, Arhonți ai Patriarhiei Ecumenice și mulțime de pelerini.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică

