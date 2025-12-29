Asociația „Buna Vestire” Buzău a oferit daruri pentru peste 600 de copii

Asociația „Buna Vestire” Banu Buzău a oferit în luna decembrie daruri pentru peste 600 de copii proveniți din familii vulnerabile social.

Campania „Dăruiește un zâmbet pentru un copil” a ajutat la distribuirea unor pachete ce au inclus haine, dulciuri, jucării și rechizite pentru copii.

Succesul acestei mobilizări de amploare s-a bazat pe un efort colectiv. Acțiunea a reunit voluntari, donatori individuali și instituții publice din Buzău.

Finalizarea cu succes a acestei ediții a fost posibilă și datorită colaborării cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău și cu un număr impresionant de unități de învățământ.

Ajunsă la cea de-a 6-a ediție, campania „Dăruiește un zâmbet pentru un copil” s-a impus ca o tradiție filantropică. Prin activitatea sa, demersul reușește să ajute copiii din comunitățile vulnerabile ale județului.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei