2025 sub tipar: Cele mai căutate cărți de la Editurile Patriarhiei Române

Anul 2025 a fost un an bogat pentru editurile Patriarhiei Române. De la titluri teologice profunde la cărți pentru familie și tineri, aparițiile editoriale duhovnicești au atras atenția pasionaților de lectură, reflectând nevoile spirituale ale credincioșilor.

Lista celor mai căutate cărți de anul acesta este deschisă de Sfânta Scriptură, sub toate formatele ei, interesul pentru aceasta rămânând constant.

Anul 2025 a fost marcat și de apariția a două noi formate ale Sfintei Scripturi, concepute pentru cititorii care doresc să aibă permanent Biblia cu ei.

„Biblia cu coperți flexibile și dimensiuni ale filelor de 98 mm x 147 mm este un model foarte compact și ușor de purtat în rucsac, geantă, în călătorii, în mijloacele de transport”, precizează Tipografia Cărților Bisericești.

Totodată, a apărut un format asemănător pentru Noul Testament cu Psalmii. Acesta este mai mic, având dimensiuni ale filelor de doar 74 x 114 mm și coperți flexibile.

Noii sfinți români

Slujbele Sfinților duhovnici români canonizați în contextul Centenarului Patriarhiei Române au prezentat un interes aparte pentru slujitorii parohiilor și mănăstirilor.

Cartea nu a ajuns doar la stranele lăcașurilor de cult, ci și la persoanele care au dorit să parcurgă slujbele sfinților duhovnici din secolul al XX-lea, la care aveau evlavie.

Volumul, publicat de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cuprinde slujbele celor 16 sfinți români canonizați în 2024 și proclamați, anul acesta, în data de 4 februarie, de Centenarul Patriarhiei Române.

Predici la Praznicele Împărătești

Un interes deosebit pentru cititori l-a prezentat și volumul de predici la praznicele împărătești care aparține Părintelui Patriarh Daniel.

Acest volum a fost căutat de clerici, ca material de pregătire pentru predici, și de cei interesați de înțelesurile din spatele marilor sărbători creștine.

Textele din cuprinsul cărții sunt sinteze ale mai multor predici rostite de Patriarhul României, îmbogățite cu numeroase citate din operele patristice contemporane.

Sărbătorile sunt prezentate interdisciplinar, din perspectivă biblică, patristică, liturgică, mistagogică și pastoral-misionară.

„Marile Sărbători ale Bisericii sau Praznicele Împărătești sunt timp binecuvântat de Dumnezeu, sfințit și sfințitor, pentru omul credincios, în care lumina vieții veșnice din Împărăția cerurilor străpunge cotidianul obișnuit”, scrie Părintele Patriarh Daniel în prefața volumului.

Preafericirea Sa mai are un volum de predici la duminicile de peste an, intitulat Evanghelia slavei lui Hristos, ajuns la ediția a II-a.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Viața și învățăturile Sfântului Cuvios Sofian de la Antim au reprezentat o lectură căutată de cititori în 2025.

În 350 de pagini, volumul cuprinde îndemnuri și învățături din experiența vastă a mult-încercatului nevoitor, supranumit Duhovnicul Bucureștilor.

„Cartea este ușor de parcurs și a fost preferată de cititori anul acesta, pentru a-l cunoaște mai bine pe Sfântul Sofian sau, în cazul celor care l-au cunoscut în timpul vieții, pentru a-și readuce în memorie chipul blând și delicat al cuviosului”, au precizat reprezentanții Tipografiei Cărților Bisericești.

Pe lângă volumul despre viața și învățăturile Sfântului Sofian, cititorii s-au arătat interesați și de predicile acestuia, editate în alt volum.

Cele 100 de predici rostite de Duhovnicul Bucureștilor au însuflețit, au mângâiat și au încurajat multe suflete care au trăit în vremuri grele și care căutau ajutor la Dumnezeu în Mănăstirea Antim din Capitală. Iar acum sunt puse la dispoziția cititorilor într-un format accesibil.

Drumul spre Înviere

Cărțile duhovnicești despre perioada Postului Mare și, în special, despre Săptămâna Pătimirilor au prezentat întotdeauna un interes crescut pentru cititori.

Perioada, cu o încărcătură spirituală aparte, îndeamnă la introspecție și trezește interesul credincioșilor pentru lecturile duhovnicești.

Prin dialogurile părintelui Florin Ciprian Petre cu Episcopul vicar Damaschin Dorneanul și părintele profesor Bogdan Tătaru-Cazaban, sunt explicate și adâncite înțelesurile tainice ale fiecărei zile din Săptămâna Pătimirilor.

Dialogurile au fost realizate în anul 2023, în cadrul emisiunii Evanghelie și viață de la Radio Trinitas.

„Scopul prezentului demers editorial este de a-l determina duhovnicește pe creștinul contemporan să-L însoțească pe Domnul Hristos în drumul Său din Betania la Ierusalim, trăind plenar taina Sfintelor Pătimiri, a morții, dar și a Învierii Sale”, afirmă în descrierea volumului pr. Florin Ciprian Petre.

Cărți pentru copii

Catehizarea copiilor se face de la vârste fragede, pentru ca dezvoltarea lor să fie însoțită permanent de învățătura creștină.

Educarea celor mici în spiritul ortodox se face cu ajutorul cărților concepute special, care cuprind învățături pe înțelesul lor.

Dintre zecile de cărți pentru copii disponibile pe site-ul Tipografiei, Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob a fost în topul căutărilor.

Cartea prezintă textul Epistolei sobornicești a Sfântului Apostol Iacob sub formă versificată și adaptată pentru copii. Epistola cuprinde învățături care îl pot înnobila pe om și care, deprinse încă din copilărie, îi sunt de mare folos în relația sa cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine însuși.

Toate cărțile prezentate mai sus reprezintă o mică parte din cele publicate anul acesta de Editurile Patriarhiei Române. Volumele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro