Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală

Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero.

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Sfântul Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul natal

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul său natal, Vlădeni, județul Brașov, după ce Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit miercuri lăcașului de cult un al doilea hram în cinstea marelui teolog.

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Colindele Grupului psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify

Colindele și cântecele de Crăciun interpretate de Grupul psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify, aplicație pentru streaming audio, lider la nivel mondial.

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Ediția a cincea a Galei „Bucuria Vindecării” a reunit sute de pacienți oncologici

Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a V-a, desfășurată duminică la Ateneul Român, a adus împreună aproape 900 de pacienți oncologici și susținători ai acestora, într-un eveniment dedicat vindecării, solidarității și recunoștinței.

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Primul hram al unei noi parohii din Anglia: Centru de stabilitate și încredere pentru românii din zonă

Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, Marea Britanie, înființată în 2025, și-a serbat primul hram.

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