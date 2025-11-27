Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală

Moaștele Sfintei Paraschevi vor fi aduse pentru prima dată la București cu ocazia hramului Bisericii „Sf. Gherghe” – Nou, anunță parohia de la kilometrul zero.

Pelerinajul va avea loc între 4 și 7 decembrie. Moaștele vor fi aduse din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita.

„Sfântul odor de mult preț duhovnicesc va fi așezat alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, în pridvorul sfântului lăcaș din inima Capitalei, pentru câteva zile de pelerinaj”, precizează Parohia „Sf. Gheorghe” Nou.

Întâmpinarea delegației din Grecia va avea loc în data de 4 decembrie, la ora 10:00.

Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului Nicolae va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În ziua următoare, slujba va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita.

Sfânta Paraschevi

Sfânta Paraschevi s-a născut într-un sat din apropierea Romei din părinți creștini Agaton și Politeia, care au crescut-o în duhul creștin.

Este cunoscută pentru multele minuni și convertiri pe care le-a realizat de-a lungul vieții, când a fost nevoită să mărturisească credința creștină.

A trecut la viața veșnică în chinuri, fiind torturată pentru mărturisirea Mântuitorului Iisus Hristos. Este sărbătorită în data de 26 iulie.

Foto credit: Basilica.ro