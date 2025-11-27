Primul hram al unei noi parohii din Anglia: Centru de stabilitate și încredere pentru românii din zonă

Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, Marea Britanie, înființată în 2025, și-a serbat primul hram.

Noua parohie se așază armonios ca un centru de stabilitate și de încredere pentru românii din zonă, a spus la finalul Liturghiei Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

La eveniment a participat și Mihaela Savu, consulul general al României la Birmingham

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a vorbit și despre sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, amintind că aceasta „ne descoperă taina omului care se lasă plămădit de har încă din adâncul inimii”.

Reflecții despre Maica Domnului

„Nu este doar o prăznuire a copilăriei curate a Preacuratei Fecioare, ci icoana drumului fiecăruia către întâlnirea cu Dumnezeu.”

„Maica Domnului intră în Sfânta Sfintelor ca purtătoare a luminii celei neapropiate, arătându-ne că adevărata viață începe acolo unde omul se predă fără rezerve lucrării lui Dumnezeu și își transformă inima în templu viu al prezenței Sale”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că Maica Domnului „aduce în Templu taina slujirii și a tăcerii, a dăruirii și a ascultării”, iar această lumină devine model pentru fiecare creștin care dorește să-și deschidă inima pentru Hristos.

În încheiere, ierarhul a adresat mulțumiri părintelui paroh Dumitru Catarig, Protopop de Midlands, pentru lucrarea pastorală.

Despre noua parohie

Slujirea liturgică a fost precedată de ședința clericilor din Protopopiatul Ortodox Român din Midlands, desfășurată în seara zilei de 24 noiembrie.

Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, înființată în 2025, a devenit în scurt timp un punct de referință pentru românii din regiune.

Foto credit: X.com / Laura Popescu (deschidere articol)