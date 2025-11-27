Sfântul Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul natal

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a devenit ocrotitorul bisericii din satul său natal, Vlădeni, județul Brașov, după ce Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit miercuri lăcașului de cult un al doilea hram în cinstea marelui teolog.

„Aş dori să oferim acestei biserici al doilea hram, închinat celui care s-a născut aici şi a devenit rectorul Academiei Teologice de la Sibiu şi care apoi a plecat la Bucureşti, tot prin rânduiala lui Dumnezeu”, a spus mitropolitul în cadrul conferinței de toamnă a preoților din protopopiatele Brașov, Bran-Zărnești și Prejmer-Săcele.

Conferința s-a desfășurat în Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din Vlădeni, în contextul Zilelor Șaguniene, serie de manifestări ce se desfășoară în mai multe localități din Mitropolia Ardealului în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Icoană oferită comunității

Mitropolitul Ardealului a înmânat cu acest prilej și icoana-relicvară a Sfântului Dumitru Stăniloae, oferită comunității din Vlădeni de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului la Mănăstirea Cernica, în data de 4 octombrie.

După citirea actului de donație, mitropolitul a evocat personalitatea sfântului teolog care i-a fost îndrumător în perioada formării academice, subliniind importanța sa pentru teologia românească și universală.

„Este pentru prima dată pentru noi când am participat la trecerea în rândul Sfinţilor a unor personalităţi pe care le-am cunoscut”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Din mijlocul neamului nostru

Părintele Ioan Manea, protopopul de Bran-Zărnești, a adresat un cuvânt de bun-venit și a mulțumit lui Dumnezeu pentru momentul festiv desfășurat în locul natal al unui sfânt atât de iubit.

Părintele a amintit că și un alt sfânt recent canonizat, Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction, provine tot din acest protopopiat, „răsărind ca binecuvântare, din mijlocul neamului nostru”.

În continuare, au avut loc lucrările conferinței pastoral-misionare de toamnă, având ca temă „Rolul și importanța duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. Au fost prezentate trei referate dedicate sfinților mărturisitori ai epocii comuniste și rolului lor în viața Bisericii.

Preoții participanți au vizitat casa natală a Sfântului Dumitru Stăniloae, transformată în muzeu memorial.

Zilele Șaguniene se desfășoară în perioada 24 noiembrie-5 decembrie. Pentru programul complet al evenimentelor, vezi aici.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu