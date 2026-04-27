IPS Iosif a participat la un pelerinaj în sudul Franței dedicat Femeilor Mironosițe

Parohia Română „Duminica Femeilor Mironosițe” din Marignane, Franța, a organizat, în perioada 24–26 aprilie, un pelerinaj în sudul țării, la care a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Evenimentul a fost organizat în contextul „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar” în Patriarhia Română.

Potrivit organizatorilor, pelerinajul a debutat vineri, 24 aprilie, printr-un traseu spiritual în sudul Franței, cu opriri la Tarascon și Saintes-Maries-de-la-Mer, locuri marcate de prezența și mărturia Sfintei Marta și a Sfintelor Mironosițe: Sfânta Maria lui Cleopa și Sfânta Salomeea.

Programul a continuat la Saint-Maximin, unde pelerinii au participat la oficierea Slujbei Acatistului Sfintei Maria Magdalena.

Ulterior, credincioșii s-au deplasat la Marsilia, la Abația Sfântul Victor, întemeiată de Sfântul Ioan Casian, unde a fost oficiat acatistul sfântului și au fost cinstite moaștele acestuia.

Exemplul Femeilor Mironosițe

Punctul central al manifestărilor l-a constituit ziua hramului, marcată prin oficierea Sfintei Liturghii de către IPS Iosif, alături de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat exemplul de credință al Femeilor Mironosițe și a îndemnat la o viață trăită în spiritul iubirii și al mărturisirii credinței.

La eveniment au fost prezente și oficialități locale, între care primarul orașului Marignane, Éric Le Dissès, precum și consulul general al României la Marsilia, Aurelia Grosu, alături de membri ai echipei consulare.

Foto credit: Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale

