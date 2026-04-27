O nouă biserică va fi construită în Zalău: Este semnul prezenței lui Dumnezeu și al viețuirii cuminți într-o societate

„Biserica este semnul prezenței lui Dumnezeu și al viețuirii cuminți într-o societate”, a spus PS Benedict la sfințirea pietrei de temelie pentru noua biserică din Zalău.

Preasfințitul Părinte Benedict a oficiat joi slujba de binecuvântare pentru viitorul lăcaș de cult al Parohiei „Sf. M. Mc. Gheorghe” din cartierul Meseș.

„Oriunde o biserică este, este un mare plus și din punct de vedere social. Adună lumea. Să nu uitați: biserică înseamnă chemare de a fi împreună, iar liturghie înseamnă lucrare împreună. Toți suntem biserica, nu doar noi, preoții. Toți suntem chemați să punem gândul cel bun și să aducem fapta cea bună, pentru ca să se întâmple această lucrare minunată de ctitorire a bisericii”, a subliniat Episcopul Sălajului.

Ierarhul a făcut referire și la ocrotitorul comunității, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, evidențiind că biruința este o lucrare a harului.

„Noi astăzi am îngenuncheat în fața crucii și am cerut mijlocirea Sfântului Gheorghe pentru ca lucrarea aceasta să se facă de harul lui Dumnezeu, lucrând în noi, determinându-ne înspre cele bune, mai întâi gândul bun, apoi vorba bună și în cele din urmă fapta”.

Părintele Ioan Coste, de la Parohia „Sfântul Ștefan”, responsabilul cu ridicarea noii biserici, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în materializarea proiectului de edificare a bisericii.

Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”

Parohia „Sfântul Gheorghe” din Zalău este o comunitate recent înființată, apărută în urma reorganizării Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, cu scopul de a răspunde nevoilor pastorale ale credincioșilor din cartierul Meseș, o zonă aflată în continuă dezvoltare.

În acest context, autoritățile locale au atribuit un teren situat în cartierul Meseș, pe strada Alexandru Lăpușneanu, destinat edificării noului lăcaș de cult, demers care a făcut posibil începutul concret al lucrărilor.

Edificarea lăcașului de cult vine ca răspuns la creșterea numărului de locuitori din zonă și la nevoia firească de a avea un spațiu de rugăciune și de întâlnire comunitară, care să susțină viața duhovnicească a credincioșilor.

Foto credit: Episcopia Sălajului