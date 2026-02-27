Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Mitropolitul Andrei a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat miercuri la Catedrala din Cluj-Napoca, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare 2026.
Episcopul Benedict, îndemn către tinerii teologi din Zalău: Adevărata foame este numai după Dumnezeu
Episcopul Benedict al Sălajului i-a îndemnat miercuri pe elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău să descopere sensul autentic al postului și al nevoinței duhovnicești, subliniind că „adevărata foame este numai după Dumnezeu”.
Episcopia Canadei organizează seria de conferințe duhovnicești: „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”
Episcopia Canadei a anunțat, miercuri, organizarea unei serii de conferințe duhovnicești, având ca temă generală „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”.
Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic
Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic.
Noi reguli pentru intrarea în Regatul Unit: Cetățenii români vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie
Începând cu data de 25 februarie, cetățenii români trebuie să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.