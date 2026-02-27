Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mitropolitul Andrei a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat miercuri la Catedrala din Cluj-Napoca, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare 2026.

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Episcopul Benedict, îndemn către tinerii teologi din Zalău: Adevărata foame este numai după Dumnezeu

Episcopul Benedict al Sălajului i-a îndemnat miercuri pe elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău să descopere sensul autentic al postului și al nevoinței duhovnicești, subliniind că „adevărata foame este numai după Dumnezeu”.

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Episcopia Canadei organizează seria de conferințe duhovnicești: „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”

Episcopia Canadei a anunțat, miercuri, organizarea unei serii de conferințe duhovnicești, având ca temă generală „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”.

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Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic

Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic.

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Noi reguli pentru intrarea în Regatul Unit: Cetățenii români vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie

Începând cu data de 25 februarie, cetățenii români trebuie să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

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