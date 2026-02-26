Episcopia Canadei organizează seria de conferințe duhovnicești: „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”

Episcopia Canadei a anunțat, miercuri, organizarea unei serii de conferințe duhovnicești, având ca temă generală „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”.

Conferințele vor fi transmise online prin platformele Zoom și Facebook, începând cu ora 23:00, ora României.

Programul începe în Duminica Ortodoxiei, în data de 1 martie, cu conferința „Duminica Ortodoxiei și icoanele sfintelor femei”, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Peste o săptămână, pe 8 martie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va susține prelegerea „Cum să ne sfințim viața – sugestii practice și la îndemână pentru o viață creștină”.

În data de 15 martie, în Duminica Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va explica tema: „Singură Crucea este teolog”.

În 22 martie, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va prezenta conferința: „Ținerea de minte a răului, piedică în calea sfințirii vieții”.

Seria se va încheia duminică, 29 martie, cu conferința: „Asceza și postul în viața familiei creștine”, care va fi susținută de către părintele Ioan Cristinel Teșu.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro