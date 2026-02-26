Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic

Neurochirurgul Iustinian Simion va participa sâmbătă și duminică la evenimentele prilejuite de hramul Parohiei „Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna” din San Antonio, Texas, fiind prezent alături de Grupul Psaltic „Anastasios” pe care l-a fondat.

Într-o declarație acordată pentru Basilica.ro, medicul clujean a precizat că programul manifestărilor va cuprinde slujbe religioase, o conferință și un concert psaltic.

Conferință despre credință și medicină

La parohia din San Antonio, sâmbătă va avea loc conferința „Credința și știința”, susținută de dr. Iustinian Simion.

„Conferința va avea ca temă centrală legătura dintre medicină și credință și modul în care credința sprijină actul vindecării”, a explicat medicul clujean.

Programul va continua cu slujba Vecerniei, oficiată în limbile română și engleză. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de membrii Grupului „Anastasios” și de Corul Mixt „Sfântul Ioan Casian”.

Duminică, programul va începe la ora 09:00 cu Utrenia și Sfânta Liturghie, la care vor participa mai multe comunități ortodoxe din Texas. De la ora 17:00 va fi săvârșită Vecernia Panortodoxă, la care sunt așteptați preoți și enoriași din parohiile ortodoxe din San Antonio. La slujbele din Duminica Ortodoxiei va participa Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi.

Concert în Texas

Concertul de cântări bizantine dedicate Postului Mare va avea loc la ora 18:00. Evenimentul va fi deschis de Corul Mixt „Sfântul Ioan Casian”, urmat de Grupul Psaltic „Anastasios”.

„Corul Psaltic Anastasios va susține două concerte de cântări specifice perioadei Postului Mare în statul american Texas, în comunitatea ortodoxă din San Antonio și cea din Austin”, a spus dr. Iustinian Simion.

Grupul Psaltic „Anastasios” este format în majoritate din medici și studenți la medicină, care îmbină activitatea profesională cu slujirea prin muzica bizantină: „În această călătorie, în această misiune, suntem medici, arhitecți și ingineri”.

Parohia „Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna” se află la 1801 W. Thoraine Blvd., San Antonio, Texas.

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Foto credit: Trinitas TV