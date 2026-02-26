Noi reguli pentru intrarea în Regatul Unit: Cetățenii români vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie

Începând cu data de 25 februarie, cetățenii români trebuie să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ambasada Marii Britanii la București, măsura reprezintă „o etapă importantă a procesului de digitalizare a sistemului de imigrație și deschide drumul către viitorul sistem de frontiere contactless al Regatului Unit”. De la introducerea sistemului, în septembrie 2025, au fost acordate deja aproximativ 19,6 milioane de autorizații ETA.

Autorizația este necesară pentru vizitatorii care călătoresc în Regatul Unit pentru șederi de până la șase luni și care nu dețin viză sau statut de imigrant. Noile reguli se aplică inclusiv persoanelor aflate în tranzit, atunci când acestea sunt supuse controlului de frontieră pentru zborurile de legătură.

Ambasada britanică precizează că transportatorii, inclusiv companiile aeriene, vor refuza îmbarcarea pasagerilor eligibili care nu dețin o autorizație ETA valabilă înainte de plecare.

Cum se solicită ETA?

Solicitarea autorizației ETA se realizează prin aplicația mobilă UK ETA, disponibilă pe Google Play și App Store, sau pe site-ul oficial, iar, potrivit autorităților britanice, majoritatea cererilor sunt aprobate automat în câteva minute. Totuși, călătorilor li se recomandă să depună solicitarea cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare, pentru situațiile în care este necesară o evaluare suplimentară.

Sunt exceptați de la autorizația electronică de călătorie cetățenii străini care au reședința, lucrează sau sunt la studii în Marea Britanie.

Potrivit recensământului din anul 2021, peste 550.000 de români au reședința oficială în Regatul Unit, însă peste 1,6 milioane de români au aplicat pentru a obține dreptul de ședere în statul britanic prin programul EU Settlement Scheme.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul oficial al guvernului britanic.

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