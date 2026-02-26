Episcopul Benedict, îndemn către tinerii teologi din Zalău: Adevărata foame este numai după Dumnezeu

Episcopul Benedict al Sălajului i-a îndemnat miercuri pe elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău să descopere sensul autentic al postului și al nevoinței duhovnicești, subliniind că „adevărata foame este numai după Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Benedict a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare în Capela „Sfinții Trei Ierarhi” a liceului.

Preasfinția Sa a explicat sensul rânduielilor liturgice specifice acestei perioade: „Sunt trei zile la începutul Postului Mare cu un aspect foarte specific. Așa cum știți, primele două zile nu se săvârșește Sfânta Liturghie pentru că e post mai aspru. Sfânta Liturghie tot timpul întrerupe postul total”.

„Și atunci, pentru că unii erau foarte râvnitori, primele două zile, nu se consuma nimic și atunci, tocmai de aceea, Liturghia se făcea doar a treia zi a Postului Mare”, a explicat ierarhul.

Foamea dăruită lui Dumnezeu

Episcopul Sălajului a vorbit despre sensul duhovnicesc al foamei și despre modul în care aceasta poate deveni un mijloc de apropiere de Dumnezeu: „Și care este termenul cheie pentru această înțelegere a acelor trei zile? Foamea. Unii ar zice că nu-i o virtute foamea. Dar dacă îi o dăruiești lui Dumnezeu și o așezi în corelație cu cele spirituale, ea capătă valori însemnate”.

„Ce înseamnă foamea? Nu doar de bucate, că asta e partea materială, fiziologică. Foamea de sens, foamea de apreciere, foamea de rezultate, foamea de împlinire în lumea aceasta. Asta e foamea duhovnicească”, a subliniat Episcopul Benedict.

Capela Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău a fost amenajată la etajul al II-lea a instituției de învățământ teologic, fiind sfințită în anul 2003.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Feb. 25, 2026