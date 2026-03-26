Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Maica Domnului este cinstită ca icoană vie a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu întru smerenie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat miercuri importanța Fecioarei Maria în istoria mântuirii neamului omenesc: „Maica Domnului este cinstită ca icoană vie a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu întru smerenie”.

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Delegația română la sediul Patriarhiei Georgiei: Recunoștință și perspective pentru consolidarea relațiilor interbisericești

Delegația Patriarhiei Române care a participat la funeraliile Patriarhului Ilia a fost invitată luni după-amiază la sediul Patriarhiei Georgiei, pentru o întâlnire cu locțiitorul tronului patriarhal și cu alți ierarhi georgieni.

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Ambasada Israelului: Au început pregătirile pentru aducerea Luminii Sfinte în România

Ambasada Israelului în România a anunțat marți că autoritățile israeliene au început pregătirile logistice pentru aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

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Pelerini prin Cetatea Bucureștilor: 250 de elevi au descoperit bisericile de patrimoniu din Capitală

250 de elevi de la Colegiul Economic „A.D. Xenopol” din Capitală au participat la cea de-a șasea ediție a proiectului „Pelerini prin Cetatea Bucureștilor”, inițiativă educativă a Arhiepiscopiei Bucureștilor care îmbină cultura, istoria și spiritualitatea.

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Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică din spital: Mi-a fost greu, dar mi-am dorit să particip

Darius Andrei Tănăsoiu, elev de 14 ani din Târgu Jiu, a susținut proba din cadrul Olimpiadei Naționale de Informatică chiar din salonul de spital, la doar două zile după o intervenție chirurgicală.

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