Delegația română la sediul Patriarhiei Georgiei: Recunoștință și perspective pentru consolidarea relațiilor interbisericești

Delegația Patriarhiei Române care a participat la funeraliile Patriarhului Ilia a fost invitată luni după-amiază la sediul Patriarhiei Georgiei, pentru o întâlnire cu locțiitorul tronului patriarhal și cu alți ierarhi georgieni.

Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku și locțiitor al tronului patriarhal a urat bun venit delegației române și a subliniat relațiile bune dintre România și Georgia, în special prin persoana Sfântului Antim Ivireanul.

Mitropolitul Shio a mulțumit delegației pentru prezența la funeraliile Patriarhului Ilia și a afirmat ca prezența delegaților Bisericilor surori a fost o reală consolare pentru Sfântul Sinod și pentru poporul georgian în general.

El a cerut rugăciuni pentru continuarea căii lăsate ca moștenire de Patriarhul Ilia.

În încheiere, a transmis mulțumiri și salutări Patriarhului României și a exprimat speranța că relațiile interbisericești să continue și să fie întărite.

Aprecieri pentru credința georgienilor

Mitropolitul Ioan al Banatului a mulțumit pentru ospitalitate și primire. A apreciat credința poporului georgian care și-a condus patriarhul, pe parcursul mai multor zile de doliu, către Împărăția Cerurilor.

Făcând referire la Mănăstirea Samtavro, pe care delegația Patriarhiei Române a vizitat-o luni dimineață, Mitropolitul Banatului a apreciat evlavia pe care poporul georgian o are față de Sfântul Cuvios Gavriil Georgianul și a menționat că, în ultima perioadă, și romanii au manifestat o cinstire deosebită față de el.

Mitropolitul Banatului a subliniat că zidurile și cărămizile vechilor biserici și mănăstiri milenare din Georgia vorbesc despre credința puternică a poporului georgian care a îndurat multe încercări și necazuri în decursul istoriei. El a numit credința poporului georgian „tare ca piatra”, oferind o mărturie de viețuire creștină întregii lumi.

Sf. Antim Ivireanul, evocat de un ierarh român

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre binecuvântarea de a avea reședința la ctitoria Sfântului Antim Ivireanul din București și despre faptul că, în această calitate, a avut adesea ocazia să primească delegații ale Bisericii Georgiei sau ale statului georgian. De asemenea, a rememorat întâlnirile pe care le-a avut în diferite circumstanțe cu Patriarhul Ilia al II-lea.

Mitropolitul David de Alaverdi a sugerat crearea unei comisii bilaterale de dialog georgiano-româna care să servească dezvoltării relațiilor bisericești. Acest format este deja folosit de Patriarhia Georgiei cu alte Biserici Ortodoxe surori, precum este cea a Bulgariei.

Mitropolitul Grigol de Poti a amintit sfințirea altarului Mănăstirii Antim de Patriarhul Teoctist și Patriarhul Ilia.

Mitropolitul Andria de Gori și Ateni a mulțumit pentru sprijinul oferit de Biserica Ortodoxă Română pentru comunitatea georgiană din Irlanda și, în general, din Europa Occidentală.

O delegație a Patriarhiei Române condusă de Mitropolitul Ioan al Banatului a participat duminică la slujba de înmormântare a Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Tbilisi.

Foto credit: Patriarhia Georgiei