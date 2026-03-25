Patriarhul Daniel: Maica Domnului este cinstită ca icoană vie a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu întru smerenie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat miercuri importanța Fecioarei Maria în istoria mântuirii neamului omenesc: „Maica Domnului este cinstită ca icoană vie a Bisericii, ascultătoare de Dumnezeu întru smerenie”.

Preafericirea Sa a subliniat că sărbătoarea Bunei Vestiri marchează „începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac”.

„Mântuirea înseamnă unirea omului cu Dumnezeu, unirea omului muritor cu Dumnezeu cel veșnic viu. Aici începe unirea firii omenești, luată de Dumnezeu-Fiul, prin lucrarea Duhului Sfânt, din firea umană a Maicii Domnului”.

Cinstirea Maicii Domnului

Patriarhul României a explicat că cinstirea Maicii Domnului începe chiar în momentul Bunei Vestiri, fiind inițiată de Dumnezeu Însuși prin trimiterea Arhanghelul Gavriil.

„Cinstirea Fecioarei Maria, Maica Domnului, a fost începută de către îngerul Gavriil, care a salutat-o cu smerită plecăciune și a zis: Bucură-te cea plină de har”.

Această cinstire este continuată și confirmată de Elisabeta: „Ea este numită de către verișoara sa, Elisabeta, binecuvântată între femei și Maica Domnului meu. Deci numele de Maica Domnului este din Noul Testament, este numele dat de verișoara Maicii Domnului, Elisabeta. Nu i-a spus verișoara mea ai venit la mine, ci ce bucurie este aceasta să fiu vizitată de Maica Domnului meu”.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat modul în care Biserica a continuat această cinstire, deoarece Maica Domnului are un loc unic în iconomia mântuirii, fiind „persoana creată (care este) cea mai apropiată de Sfânta Treime”.

Imnul Acatist

Pe Fecioara Maria, „Biserica a învățat să o cinstească împreună cu îngerii și a înmulțit cântările și sărbătorile închinate ei. În acest sens, cea mai frumoasă cântare și rugăciune pe care Biserica a compus-o este Acatistul Bunei Vestiri sau Imnul Acatist”, a spus Patriarhul României.

Preafericirea Sa a subliniat că acest imn a fost rostit în urmă cu 1400 de ani într-un context istoric dramatic, când cetatea Constantinopolului era sub amenințare.

„În anul 626, acest imn a fost cântat solemn la Constantinopol în timpul Patriarhului Serghie, în Biserica Vlaherne sau Biserica Vlahilor din Constantinopol, ca mulțumire adusă ei pentru că a apărat cetatea Constantinopolului împotriva invazei avarilor, slavilor și perșilor”.

Imnul Acatist nu este doar o poezie religioasă, ci o adevărată sinteză teologică a Tainei întrupării, în care fiecare formulare exprimă o realitate duhovnicească profundă. Astfel, în acatist se spune: „Bucură-te, cea prin care răsare bucuria, bucură-te, cea prin care piere blestemul”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că ascultarea Fecioarei Maria vindecă neascultarea primilor oameni: „Pentru că erau mândri și neascultători, Adam și Eva s-au lăsat înșelați de șarpe, adică de diavolul, crezând că pot să devină ca Dumnezeu, fără a asculta de Dumnezeu. Însă prin smerenie, noua Evă, Fecioara Maria, și fiul ei, noul Adam, Iisus Hristos, au arătat ascultare desăvârșită”.

Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu

Patriarhul României a evidențiat că această mare taină nu rămâne doar un adevăr de credință, ci devine o chemare personală pentru fiecare om: „Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se mântuiască, însă se vor mântui numai cei care răspund cu smerită ascultare și credință fermă chemării Lui la mântuire”.

Modelul acestui răspuns este chiar Maica Domnului, care spune: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

Lucrarea harului se simte în mod concret „atunci când ascultăm de Dumnezeu, când Îl iubim prin rugăciune și prin fapte bune, când Îl preamărim prin mărturisirea credinței ortodoxe, prin participarea la sfintele slujbe, la Sfintele Taine ale Bisericii și prin împlinirea poruncilor iubirii față de Dumnezeu și față de semeni pe care Domnul Hristos ni le arată în Sfânta Evanghelie”.

Părinte Patriarh Daniel a participat Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu