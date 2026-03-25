Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică din spital: Mi-a fost greu, dar mi-am dorit să particip

Darius Andrei Tănăsoiu, elev de 14 ani din Târgu Jiu, a susținut proba din cadrul Olimpiadei Naționale de Informatică chiar din salonul de spital, la doar două zile după o intervenție chirurgicală.

Elevul de la Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, care a avut loc duminică la Baia Mare.

Cu o zi înainte de plecare, însă, s-a simțit rău și a fost dus la spital de tatăl său, care îl crește singur după decesul mamei. Medicii au intervenit de urgență, diagnosticul fiind peritonită.

Nu a renunțat

După intervenția chirurgicală, elevul a rămas internat în Secția Chirurgie Generală I a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, sub îngrijirea medicului Adrian Coculescu. În aceste condiții, participarea la olimpiadă părea imposibilă.

Cu sprijinul profesorilor, al Inspectoratului Școlar Județean Gorj și al reprezentanților unității medicale, Darius a reușit totuși să susțină proba chiar din salonul de spital, folosind un laptop.

„Chiar și în aceste condiții, Darius nu a renunțat. La doar două zile după operație, a susținut proba de informatică din spital, având la dispoziție un laptop”, au transmis reprezentanții spitalului pe pagina oficială de Facebook.

Mi-am dorit să particip

Elevul a declarat pentru presa locală despre dificultatea momentului: „Problemele mi s-au părut cam grele. Sper la medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost greu, dar mi-am dorit să particip, fiind materia mea preferată. M-am pregătit destul de mult pentru această olimpiadă”.

„Acest copil a demonstrat că pasiunea pentru știință și dorința de a reuși pot depăși chiar și momentele grele”, au mai transmis reprezentanții spitalului.

Darius Andrei Tănăsoiu participă pentru a treia oară la Olimpiada Națională de Informatică, iar la edițiile anterioare a obținut locul al II-lea și o mențiune. Elevul este coordonat de profesorul Flavius Boian, directorul colegiului din Târgu Jiu.

Foto credit: Facebook / Spitalul Județean din Târgu Jiu