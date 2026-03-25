Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Vești despre lucrările de la Catedrala Națională: Paraclisul de la subsol ar putea fi inaugurat la vară

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, și Daniel Codrescu, pictor bisericesc, au oferit marți noi detalii despre lucrările care se fac la Catedrala Națională din această perioadă. Se dorește ca paraclisul de la subsol să fie inaugurat în august.

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An jubiliar pentru Acatistul Bunei Vestiri: Se împlinesc 14 secole de la prima intonare a imnului

Anul acesta se împlinesc 14 secole de când cetatea Constantinopolului a fost salvată de asediul unei coaliții din care făceau parte avarii și persanii. Cu prilejul acestei victorii, a fost intonat prima dată Acatistul Bunei Vestiri.

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Două magazine de suvenire și obiecte religioase au fost inaugurate la Catedrala Națională

Serviciul de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a inaugurat marți, la Catedrala Națională, magazinele de obiecte religioase „Bucuria pelerinului – suvenire” și „Daruri ale Sf. Andrei”.

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Peste 1,5 milioane de persoane au participat la funeraliile Patriarhului Ilia

Peste 1,5 milioane de persoane au participat la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea, potrivit unei relatări a presei georgiene.

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Familia, chipul Iubirii: Părintele Constantin Necula a susținut o conferință la Comănești

Părintele Constantin Necula a susținut sâmbătă, la Comănești, județul Bacău, conferința „Familia, chipul Iubirii”.

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