Familia, chipul Iubirii: Părintele Constantin Necula a susținut o conferință la Comănești

Părintele Constantin Necula a susținut sâmbătă, la Comănești, județul Bacău, conferința „Familia, chipul Iubirii”.

Tema întâlnirii a explicat sensul familiei creștine și rolul binecuvântării lui Dumnezeu în viața acesteia.

În cadrul conferinței, părintele Constantin Necula a explicat semnificația unor momente esențiale din slujba Cununiei, subliniind că familia este chemată să devină un spațiu al comuniunii și al sfințirii. „Familiile devin unități ale Dumnezeirii, unde este prezentă Treimea toată”.

„Ați ascultat rugăciunea de final a preotului de la Taina Cununiei: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea sfântă și deoființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o Împărăție să vă binecuvânteze. Adică, o Împărăție li se oferă ca binecuvântare acelor noi încununați care se întorc la casa lor”.

În a doua parte a întâlnirii, părintele profesor a răspuns întrebărilor adresate de participanți, multe dintre acestea vizând modul în care membrii familiei pot fi apropiați de viața liturgică.

Tema familiei în viața Bisericii

La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„Chemarea Bisericii, în mod special în acest an dedicat familiei creștine, este să prețuim viața, să prețuim darurile pe care Dumnezeu ni le dă și să întoarcem aceste daruri lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele protopop Costel Mareș a subliniat importanța conferinței: „După ce am fost călători pe calea vieții, mărturisind dreptul la viață al copilului nenăscut, iată-ne în cea de-a doua parte a întâlnirii noastre, pentru a participa la această conferință, pe care noi am intitulat-o Familia, chipul Iubirii”.

Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Moinești și face parte din Proiectul social-eparhial Pro Vita „Fiecare om contează”, desfășurat în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în contextul Lunii pentru Viață.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului