Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește altora

„Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește și el altor oameni”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Citește mai mult.

PS Paisie Sinaitul a sfințit altarul exterior al unei parohii ilfovene: Este o prelungire vie a spațiului sacru

„Altarul exterior nu este doar o anexă a bisericii, ci o prelungire vie a spațiului sacru, un semn vizibil că lucrarea Bisericii se extinde și cuprinde întreaga viață a credincioșilor”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în Parohia Domneștii de Jos din județul Ilfov.

Citește mai mult.

Arhiepiscopul Atanasie a vizitat Consulatul General al României la Londra

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a vizitat joi Consulatul General al României la Londra.

Citește mai mult.

Rugăciune și recunoștință pentru cuvioșii Mănăstirii Sihăstria, la 18 ani de la trecerea în veșnicie a pr. Ioanichie Bălan

La 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, la Mănăstirea Sihăstria a fost săvârșită sâmbătă slujba de pomenire pentru toți cuvioșii din obște care au trecut la viața veșnică.

Citește mai mult.

Binele trebuie împărtășit: Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete pentru copiii și adulții din spitale

Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete de primă necesitate pentru copiii și adulții internați în spitale, într-o acțiune social-filantropică desfășurată în apropierea sărbătorilor.

Citește mai mult.