Patriarhul Daniel: Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește altora

„Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește și el altor oameni”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Părintele Patriarh a subliniat că viața duhovnicească își are izvorul în rugăciune, deoarece „prin aceasta, iubirea lui Dumnezeu se revarsă în sufletul omului rugător și devine bogăție harică a lui pentru veșnicie”.

Suflet înrobit de materie

Patriarhul României a arătat că lipsa rugăciunii a fost începutul rătăcirii bogatului din Evanghelia Duminicii: „Nici nu mulțumește lui Dumnezeu, nici nu miluiește pe săraci, ci se gândește doar la sine”.

„Recolta neașteptată, în loc să-l umanizeze, îl dezumanizează”, a spus Părintele Patriarh, subliniind că bogatul se închide în sine și își proiectează viața doar în jurul plăcerii și al confortului: „a se odihni, a mânca, a se veseli”.

Patriarhul Daniel a numit aceasta începutul unei „morți spirituale înainte de moartea trupului”, pentru că „sufletul bogatului nemulțumitor sau nerecunoscător și nemilostiv a devenit întru totul trupesc, înrobit de materie”.

Preafericirea Sa a arătat că Evanghelia nu respinge bogăția materială, ci izolarea egoistă creată de ea. Adevărata bogăție este cea duhovnicească: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția”, virtuți enumerate de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni.

Părintele Patriarh l-a citat pe Sfântul Chiril al Alexandriei, care afirmă că omul se îmbogățește în Dumnezeu atunci când „iubește mai mult viața curată decât bunurile materiale trecătoare”.

Lăcomia aduce dezbinare

Patriarhul României a subliniat că lăcomia începe ca o dorință obsesivă în inima omului, dar are consecințe care se răsfrâng asupra întregii comunități.

„Lăcomia pătimașă sau obsesivă de a spori averile materiale aduce adesea tulburare, ură și certuri între vecini, prieteni și rudenii”.

„Din păcate, în istoria omenirii, o mulțime de războaie între popoare au avut ca mobil principal lăcomia de a cuceri noi teritorii și duhul de stăpânire asupra altora”, a adăugat Preafericirea Sa.

Tradiția filantropică a Bisericii

Preafericitul Părinte Patriarh a evocat tradiția filantropică a Bisericii, arătând că aceasta nu este o practică apărută recent, ci un mod de a trăi Evanghelia încă din primele veacuri creștine, oferind exemplul împăraților bizantini care făceau acte de caritate în Săptămâna Mare.

Această tradiție bizantină a fost dusă mai departe și în spațiul românesc, unde Biserica a avut un rol important.

„Biserica Ortodoxă Română i-a îndemnat pe domnitori, voievozi, boieri și pe toți oamenii înstăriți să facă milostenie, să-i ajute pe oamenii săraci. Pentru că prin aceștia, Însuși Hristos Domnul vine în mod tainic spre noi”, a spus Patriarhul Daniel.

În încheiere, Părintele Patriarh a îndemnat: „Să ne îmbogățim mai mult sufletește sau duhovnicește, prin credință, bunătate sufletească și fapte bune, unind postul cu rugăciunea și cu milostenia”.
Patriarhul Daniel a participat duminică, 23.11.2025, la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Foto credit: Ziarul Lumina

Foto credit: Ziarul Lumina

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