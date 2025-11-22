Arhiepiscopul Atanasie a vizitat Consulatul General al României la Londra

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a vizitat joi Consulatul General al României la Londra.

Înaltpreasfinția Sa, însoțit de ieromonahul Dionisie Stan, a fost întâmpinat de Excelența Sa Daniel-Robert-Adrian Marin, Consulul General al României la Londra.

„Vizita se înscrie în dialogul constant al oficiului consular cu reprezentanții tuturor cultelor religioase de limbă română din zona de competență și pune bazele unor proiecte viitoare concrete, adaptate nevoilor identificate și menite să sprijine cetățenii români din Regatul Unit”, a transmis consulatul pe pagina sa oficială de Facebook.

În cadrul întâlnirii au fost discutate proiecte pilot de colaborare pentru acordarea de protecție și asistență consulară și pastorală persoanelor aflate în situații dificile sau de vulnerabilitate.

De asemenea, Consulatul General a prezentat viziunea și conceptul „Mai mult decât un consulat, un Hub comunitar”, invitând reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române din Regatul Unit să utilizeze această platformă pentru generarea și dezvoltarea de proiecte de interes pentru comunitate.

Foto credit: Facebook / Consulatul General al României la Londra