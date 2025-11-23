Binele trebuie împărtășit: Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete pentru copiii și adulții din spitale

Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete de primă necesitate pentru copiii și adulții internați în spitale, într-o acțiune social-filantropică desfășurată în apropierea sărbătorilor.

Activitatea a fost coordonată de părintele Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier eparhial la Sectorul Social–Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, și realizată cu sprijinul voluntarilor și al persoanelor care au contribuit financiar.

„Mulțumesc tuturor voluntarilor care au muncit pentru împachetarea și organizarea acestor kit-uri. Munca lor discretă, răbdarea și bucuria cu care au lucrat sunt adevărata inimă a acestui proiect”, a scris părintele Bogdan Gheorghe Noghiu pe rețelele sociale.

„Ne dorim ca, pe măsură ce ne apropiem de Nașterea Domnului, să putem ajunge la și mai mulți semeni aflați în nevoie”, a transmis părintele, îndemnând la promovarea faptelor bune: „Binele trebuie spus, arătat și împărtășit!”.

Foto credit: Facebook / Bogdan Gheorghe Noghiu