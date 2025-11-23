Rugăciune și recunoștință pentru cuvioșii Mănăstirii Sihăstria, la 18 ani de la trecerea în veșnicie a pr. Ioanichie Bălan

La 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, la Mănăstirea Sihăstria a fost săvârșită sâmbătă slujba de pomenire pentru toți cuvioșii din obște care au trecut la viața veșnică.

Între cei pomeniți, atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujba parastasului oficiată în cimitirul așezământului monahal, s-au numărat Ieroschimonahii Ioanichie Moroi și Onufrie Frunză, Arhimandriții Victorin Oanele, Ioanichie Bălan și Vartolomeu Florea, Protosinghelii Ambrozie Dogariu și Varsanufie Lipan și Schimonahul Irineu Protcenko.

Starețul Victorin

Părintele stareț Arsenie Popa a amintit implicarea cuvioșilor pomeniți în viața mănăstirii și a pelerinilor.

„Ne amintim de părintele Ioanichie Bălan, care prin cărțile sale, prin predicele sale, i-a popularizat pe acești sfinți ai noștri, Paisie și Cleopa, pe părintele stareț Victorin, care ne-a primit pe cei mai mulți în mănăstirea noastră și care, prin hărnicia sa, prin duhul gospodăresc și prin autoritatea care a avut-o, a reușit să fie stareț timp de 42 de ani, în vremuri destul de tulburi, înainte de 1990, dar și după aceea, și toate, aproape toate clădirile pe care le vedem, au fost construite de către el”.

Starețul mănăstirii a evidențiat purtarea de grijă a arhimandritului Victorin, atât pentru întreaga obște, cât și pentru fiecare monah în parte.

„Ne-a primit pe cei mai mulți în mănăstire și a rânduit o chilie pentru noi, ne-a rânduit un duhovnic și a purtat de grijă atât de cele duhovnicești, dar și de cele materiale, prin sfătuiri, prin mustrări, prin duhul ascultării”.

Sfinții Paisie și Cleopa

Arhimandritul Arsenie Popa a vorbit și despre părintele Vartolomeu Florea, care a pictat biserica mare mănăstirii, dar și pe cea veche, unde obișnuia să predice.

„L-am pomenit și pe părintele Ioanichie Moroi, care, fiind trimis la ascultare din Mănăstirea Neamț în anul 1909, a redeschis schitul Sihăstria, cum se numea pe atunci, și care a lăsat, de asemenea, o rânduială foarte aspră, o rânduială isihastă pentru mănăstirea noastră. Acesta l-a primit în mănăstire și pe fratele Constantin, care mai târziu avea să devină părintele Cleopa, Sfântul Cuvios Cleopa”.

Doi dintre cuvioșii care au viețuit la Mănăstirea Sihăstria au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024: Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria, pomeniți în data de 2 decembrie.

Foto credit: Doxologia.ro