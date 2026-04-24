Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel la hramul Paraclisului istoric: Sfântul Gheorghe ajută oamenii aflați în situații grele

„Sfântul Gheorghe a devenit popular, atât în Orient cât și în Occident, ca sfânt militar care ajută pe oameni aflați în situații grele”, a subliniat joi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia hramului Paraclisului istoric din Reședința Patriarhală.

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Sărbătoarea Sf. Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator: Să ne ajute să fim biruitori, spune PS Timotei Prahoveanul

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit joi la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat sprijinul sfântului pentru credincioși: „Să ne ajute să fim biruitori împotriva întunericului, el fiind unul dintre cei care arată un astfel de drum”.

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Procesiune cu moaștele Sf. Cleopa la Botoșani: Mărturisim legătura noastră cu sfinții, a spus PS Nichifor Botoșăneanul

Sute de credincioși au participat miercuri seara la procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Botoșani.

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Cărțile dăruite de Patriarhul Daniel au ajuns la Schitul Românesc Prodromu din Athos

Cărțile dăruite de Patriarhul Daniel au ajuns joi la monahii de la Schitul românesc Prodromu din Sf. Munte Athos.

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Parohia românească din Savona a primit propriul lăcaș de cult: Un moment de mare importanță pentru comunitate

Parohia românească „Sfântul Ioan Botezătorul” din Savona, Italia, a primit propriul lăcaș de cult de la o comunitate catolică din oraș.

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