Procesiune cu moaștele Sf. Cleopa la Botoșani: Mărturisim legătura noastră cu sfinții, a spus PS Nichifor Botoșăneanul

Sute de credincioși au participat miercuri seara la procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Botoșani.

Evenimentele au debutat cu slujba Vecerniei unită cu Litia. La procesiunea din centrul orașului au participat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei și Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Cu ocazia hramului, Biserica „Sfântul Gheorghe” a organizat în ultimii ani procesiuni cu moaște de la mai mulți sfinți. Anul acesta au fost aduse moaștele Sf. Cuv. Cleopa, originar din județul Botoșani.

Evlavia către Sfântul Gheorghe

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a evidențiat în predică legătura vie dintre credincioși și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe: „Este ocrotitor al multor biserici din țara noastră, din întreaga lume ortodoxă și nu numai. Mulți îl au ocrotitor prin numele pe care îl poartă la botez”.

„Evlavia către Sfântul Gheorghe ține de mii de ani, iubiți credincioși, pentru că a pătimit în primele secole ale mărturisirii credinței creștine, în timpuri de prigoană”, a subliniat ierarhul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a arătat că legătura cu sfinții exprimă însăși credința Bisericii.

„Faptul că mărturisim legătura noastră cu sfinții arată o credință și o legătură a noastră cu toți părinții care i-au cinstit, pentru că e o legătură prin care Dumnezeu însuși lucrează în viața noastră”.

Procesiunea, o prelungire a bucuriei

Preasfinția Sa a explicat că procesiunea este prelungirea bucuriei sărbătorii și a mărturiei de credință, care trebuie făcută dincolo de curtea bisericii.

„Sfântul nu mai aparține doar unui timp sau unui loc anume, ci este aproape de toți cei ce Îl cinstesc și mărturisesc dreapta credință”, a concluzionat ierarhul.

Procesiunea a avut următorul traseu: Biserica „Sfântul Gheorghe” – strada Ion Pillat – Calea Națională – strada 1 Decembrie – Biserica Uspenia – strada Poștei – Biserica „Sfântul Gheorghe”.

Biserica „Sfântul Gheorghe“ este situată în zona centrală a orașului Botoșani, fiind ctitorită în anul 1551 de Elena Rareș. A fost construită după modelul ctitoriei de la Popăuți a Sfântului Ștefan cel Mare, având o formă de cruce cu turnuleț la mijloc și intrarea pe latura de nord.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa