Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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PS Timotei Prahoveanul: Sf. Andrei Criteanul, dascăl și prieten al celor ce și-au îndreptat mintea și inima către Dumnezeu

„Sfântul Andrei Criteanul este un dascăl, un îndrumător, dar cred că este și prietenul apropiat al tuturor celor care, în aceste zile, împreună cu rugăciunea lui, și-au îndreptat mintea și inima către Dumnezeu, cerând curățire” a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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Mitropolia Clujului sărbătorește 20 de ani de la înființare: Programul evenimentelor

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului va sărbători, pe 25 martie, împlinirea a 20 de ani de la înființare.

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Fiecare viață ce se naște privește întreaga comunitate: PS Benedict la Marșul pentru Viață 2026 de la Zalău

„Dacă vorbim despre solidaritate, înseamnă că nașterea unui prunc nu este doar o alegere sau o decizie, ci este mai ales o asumare. Este asumarea familiei, dar este și asumarea întregii comunități”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, sâmbătă, la Marșul pentru Viață 2026 de la Zalău.

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1.200 de tineri în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula: Aveți un rol foarte important pentru viitorul Bisericii noastre

Peste 1.200 de tineri și credincioși au participat sâmbătă la Pelerinajul pedestru de la Iclod către Mănăstirea Nicula. IPS Andrei i-a binecuvântat la plecare și a subliniat importanța mărturisirii pelerinilor.

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Să topim ghețarii din sufletul nostru: Îndemnul Episcopului Macarie la finalul misiunii din Groenlanda

Episcopul Macarie al Europei de Nord i-a îndemnat sâmbătă pe credincioși la finalul misiunii pastorale din Groenlanda să topească ghețarii din suflet.

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