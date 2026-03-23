1.200 de tineri în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula: Aveți un rol foarte important pentru viitorul Bisericii noastre

Peste 1.200 de tineri și credincioși au participat sâmbătă la Pelerinajul pedestru de la Iclod către Mănăstirea Nicula. IPS Andrei i-a binecuvântat la plecare și a subliniat importanța mărturisirii pelerinilor.

Activitatea a debutat cu rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde participanții s-au întâlnit cu Mitropolitul Andrei.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rolul și semnificația pelerinajului, arătând că acesta este o mărturisire a credinței în Domnul nostru Iisus Hristos.

„Vreau să subliniez apăsat aceste lucruri, că pentru viitorul Bisericii noastre, frățiile voastre, tinerii, aveți un rol foarte mare: Ceea ce dorim să faceți toată viața este să îl mărturisiți pe Domnul nostru Iisus Hristos”, a spus Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Pelerinaj pedestru

De la Catedrala Mitropolitană, o parte din participanți s-au deplasat la Iclod cu autocarele, iar unii au ales să parcurgă distanța cu bicicletele.

Pelerinajul pedestru a început la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Iclod, localitate unde a slujit pictorul Luca, cel care a pictat icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus de la Mănăstirea Nicula.

O primă oprire a avut loc la Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Gherla, unde grupului condus de Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, i s-au alăturat și alți participanți.

Pelerinajul a inclus și un popas la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, situată pe Dealul Cărămidăriei, lângă cimitirul anonim al deținuților politici din perioada comunistă.

Manifestarea s-a încheiat cu slujba Privegherii la Mănăstirea Nicula, unde se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

M-am apropiat de Maica Domnului

Tineri participanți la pelerinajul pedestru au mărturisit că manifestarea i-a făcut să se apropie mai mult de Maica Domnului.

„Am început să merg pentru prima oară în acest pelerinaj când eram în gimnaziu și atunci nu pot să spun că eram la fel de apropiată de Maica Domnului cum sunt acum, dar mi se pare că prin simplul fapt că am reușit și în liceu și în adolescență să păstrez legătura cu acest pelerinaj (…) cred că m-a ajutat ca pe parcursul anilor să înțeleg mai bine modul în care ea lucrează cu mine și să țin mereu acoperământul ei peste viața mea”, a declarat o participantă.

Un alt tânăr a spus ce înseamnă pelerinajul pedestru pentru el: „Înseamnă bucurie, rugăciune, unitate. Suntem oameni de toate vârstele, de la copii de câțiva ani, până la oameni foarte în vârstă. Anul acesta sunt cu bicicleta, am mai participat de încă două ori și pot spune de fiecare dată a fost ceva unic”.

Pelerinajul a fost organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, prin Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi Români – filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația „Prietenii Bisericii Studenților”, Liga Studenților Cluj, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, Asociația Elevilor din Cluj, ATCOR Gherla, LTCOR Dej și Asociația „Un dar mic pentru o bucurie mare” din Beclean.

Sursă foto: Mitropolia Clujului