Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Racla cu Cinstitul Cap al Sf. Gheorghe a ajuns la Mănăstirea Pantocrator: Suntem binecuvântați cu acest dar

„Suntem binecuvântați cu acest dar”, a spus miercuri Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului la primirea raclei cu Cinstitul Cap al Sf. M. Mc. Gheorghe, la Mănăstirea Pantocrator din județul Telorman.

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Continuă lucrările la mozaicul Catedralei Naționale și la paraclisul de la demisolul acesteia

Lucrările continuă la Catedrala Națională: în timp ce în pronaos se lucrează la pictura în mozaic, la demisol a început amenajarea paraclisului cu hramurile „Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț” și „Sf. Cuv. Daniil Sihastrul”.

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Moaștele Sf. Blandina, deshumate la Iași: Să rămânem statornici în credință, asemenea ei, îndeamnă PS Veniamin

Moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași au fost deshumate miercuri la Cimitirul „Eternitatea” din Iași. Prezent la eveniment, PS Veniamin i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul statorniciei în credință al sfintei.

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Patriarhul României a oferit daruri consistente pentru comunitățile monahale românești din Sf. Munte Athos

O delegație a Patriarhiei Române se află în aceste zile în Sfântul Munte Athos, pentru a oferi comunităților monahale românești, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, alimente de bază și cărți tipărite la Editurile Patriarhiei Române.

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Ambasadoarea Tamar Beruchashvili: Femeile sunt chemate să fie păstrătoare ale credinței și promotoare active ale păcii

„Femeile sunt chemate să fie păstrătoare ale credinței, transmițătoare ale valorilor morale și spirituale în familie și în națiune și promotori activi ai păcii și reconcilierii”, afirmă Excelența Sa Tamar Beruchashvili, Ambasadorul Georgiei în România.

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