Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul întâlnirii reprezentanților eparhiilor responsabili de managementul resurselor umane, organizată marți la Centrul Cultural-Misionar Familia din Pantelimon, județul Ilfov.

La invitația comunității benedictine, Episcopul Siluan al Italiei a slujit în bazilica unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel

La invitația comunității monastice benedictine, Episcopul Ortodox Român Siluan al Italiei a oficiat marți slujba Vecerniei la Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel.

Două volume despre Centenarul Patriarhiei Române vor fi prezentate la Facultatea de Teologie din București

Lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, publicată în două volume, va fi prezentată în data de 26 ianuarie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Prescripție culturală pentru sănătate: O nouă formă de terapie pentru pacienții din Cluj-Napoca unește medicina și cultura

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a lansat marți proiectul pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”.

Un preot din Buzău are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, care nu-și poate mișca picioarele

Părintele Ștefan Tănasă are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, afectat un traumatism la coloană și, în ciuda operației, nu-și poate mișca picioarele, scrie Reporter Buzoian.

