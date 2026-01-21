Un preot din Buzău are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, care nu-și poate mișca picioarele

Părintele Ștefan Tănasă are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, afectat un traumatism la coloană și, în ciuda operației, nu-și poate mișca picioarele, scrie Reporter Buzoian.

Tânărul Ciprian Tănasă a fost salvat anul trecut, după ce a alunecat a căzut într-o prăpastie pe traseul spre Vârful Omu.

Părinții l-au lăsat să urce singur, din momentul în care au ajuns la un indicator care arăta că mai sunt 30 de minute până la destinație.

Anterior, potrivit preotului, tânărul Ciprian se urcase pe Vârful Negoiu, mult mai înalt și periculos.

Salvamontiștii au pornit în căutarea băiatului, intervenind inclusiv cu un elicopter. După aproximativ patru ore, acesta a fost găsit de meteorologul aflat în serviciu la Stația Meteo Omu.

Traumatism grav

Tânărul suferise un traumatism la coloana vertebrală și nu se putea deplasa. Din cauza terenului dificil și a condițiilor de iarnă, operațiunea de salvare a durat mai multe ore.

„A urmat lupta cu frigul, cu hipotermia, cu durerea, cu operația la coloană. Acum urmează alte investigații și recuperarea foarte grea și costisitoare în țară și în străinătate”, a precizat tatăl adolescentului.

După câteva zile petrecute la Cluj, tânărul a fost transferat la un spital din Brașov, unde a rămas o săptămână. Ulterior, a fost mutat pentru încă o săptămână la Spitalul Județean din Buzău, după care s-a întors acasă.

Recuperare în străinătate

În prezent, tânărul este imobilizat la pat și participă la cursuri online. Mama lui îi este alături permanent, iar părinții caută clinici de recuperare. Aceștia spun însă că costurile sunt ridicate și că orice sprijin financiar este binevenit.

„La sfârșitul lui ianuarie vom merge în București, pentru că medicii ne-au spus că după două luni poate începe recuperarea mai agresiv. Să sperăm că această recuperare va da rezultate, pentru că el este încă paralizat”.

„Am căutat deja clinici în Germania, Austria, Elveția dar acolo nu te poți duce cu mâinile în buzunare, trebuie să ai sumele necesare. Am găsit o clinică unde au implementat deja un sistem cu ajutorul tehnologiei moderne de a-i ajuta pe cei paralizați să meargă”, a mai spus tatăl lui Ciprian.

Cine dorește să ajute o poate face donând în contul deschis la Banca Transilvania.

IBAN: RO95BTRLRONCRT0220283201

Titular: Ștefan Tănasă.

Sursa foto: Ștefan Tănasă/ Arhiva personală

