La invitația comunității benedictine, Episcopul Siluan al Italiei a slujit în bazilica unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel

La invitația comunității monastice benedictine, Episcopul Ortodox Român Siluan al Italiei a oficiat marți slujba Vecerniei la Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel.

Ierarhului român i s-a alăturat un sobor de clerici români din regiunea italiană Lazio.

La final, Preasfinția Sa a mulțumit în limba italiană gazdelor și i-a binecuvântat pe cei prezenți.

Au participat reprezentanți ai autorităților religioase și civile din Roma, precum și numeroși credincioși, care s-au putut închina la mormântul Sfântului Apostol Pavel.

Slujirea anuală a ortodocșilor români a fost inițiată în 2010 de Episcopia Italiei, ajungând în acest an la cea de-a 15-a ediție.

Foto credit: Episcopia Italiei