Două volume despre Centenarul Patriarhiei Române vor fi prezentate la Facultatea de Teologie din București

Lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, publicată în două volume, va fi prezentată în data de 26 ianuarie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

La eveniment sunt invitați să ia cuvântul: pr. lect. Cosmin Pricop, decanul facultății, pr. prof George Grigoriță, pr. prof. Sorin Șelaru și pr. prof. Mihail Simion Săsăujan. Prezentarea cărților va avea loc de la ora 18:00 în amfiteatrul „I. G. Coman”.

Volumele au apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române și sunt coordonate de pr. prof. George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie din București și consilier patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod.

Primul volum este dedicat studiilor dogmatice, canonice și istorice și reunește contribuții semnate de ierarhi, profesori de teologie și cercetători, care abordează temeiurile teologice ale autocefaliei, cadrul canonic al organizării bisericești și parcursul istoric al Patriarhiei Române.

Al doilea volum cuprinde documentele și actele oficiale referitoare la Autocefalie și Patriarhie, punând la dispoziția cercetătorilor și a publicului larg documentele oficiale emise de Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Moscovei și alte Biserici autocefale, alături de acte statale bizantine, țariste și otomane relevante.

Cele două volume au fost lansate în data de 18 decembrie la Palatul Patriarhiei cu ocazia onomasticii Părintelui Patriarh Daniel.

Sursă foto: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București