Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul României transmite un mesaj de compasiune pentru victimele tragediei feroviare din Spania

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de compasiune în urma tragicului accident feroviar produs în sudul Spaniei, care s-a soldat cu peste 39 de persoane decedate și cel puțin o sută rănite.

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Sărbătoarea Botezului Domnului în Țara Sfântă: Arhiepiscopul Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului

Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.

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Sfințire de biserică la Gleisdorf, Austria, pusă sub ocrotirea unui sfânt român și a unui sfânt local

Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a sfințit sâmbătă biserica ortodoxă română din Gleisdorf, Austria. Noua biserică este închinată Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și Sfântului Ierarh Rupert de Salzburg.

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PS Ignatie, alături de românii din Leeds: Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor

Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului. Ierarhul a subliniat că datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor.

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Salvamontiștii din Bușteni au primit Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române

Salvamontiștii din Bușteni au primit duminică Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Caraiman, după Sfânta Liturghie.

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