PS Ignatie, alături de românii din Leeds: Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor

Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului. Ierarhul a subliniat că datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor.

La sărbătoarea parohiei au luat parte numeroși credincioși, alături de doamna Nicoleta Loredana Teodorovici, Consulul General al României la Manchester, reprezentanți ai autorităților britanice locale, între care domnul Mark Sewards, membru al Parlamentului britanic, și doamna Kate Haigh, consilier local în Leeds.

În predica sa, ierarhul a vorbit despre recunoștință și mulțumire, făcând referire la vindecarea celor zece leproși.

„Dintre toți cei zece, unul singur consideră că este important, că este elegant și natural să se întoarcă înspre Cel care i-a vindecat, înspre Cel care le-a făcut un bine enorm, la care poate nu ar fi visat niciodată. Și acest samarinean se întoarce la Iisus, cade în genunchi și-I mulțumește că a fost vindecat. Cu alte cuvinte, este recunoscător, pune în aplicare virtutea recunoștinței”.

Preasfinția Sa a explicat că recunoștința nu este doar o virtute morală, ci o stare duhovnicească vindecătoare, care aduce pace, echilibru și lumină în viața omului. „Să fim aristocrați ai spiritului”, a îndemnat Episcopul Hușilor.

La finalul slujbei, părintele paroh Ciprian Petru Nedelcu a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Ignatie pentru slujirea arhierească, pentru cuvântul de folos duhovnicesc și pentru purtare de grijă față de comunitate.

Episcopul Ignatie a păstorit comunitatea românească din Leeds timp de un an și jumătate, între ianuarie 2014 și iunie 2015, pe vremea când era Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord