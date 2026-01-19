Sfințire de biserică la Gleisdorf, Austria, pusă sub ocrotirea unui sfânt român și a unui sfânt local

Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a sfințit sâmbătă biserica ortodoxă română din Gleisdorf, Austria. Noua biserică este închinată Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și Sfântului Ierarh Rupert de Salzburg.

I s-au alăturat în slujire Episcopul Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și părintele Emanuel Nuțu, consilier cultural al aceleiași eparhii.

Din soborul de 24 de clerici au mai făcut parte părinții protopopi Ioan Moga, Cristian Greuceanu, Visarion Ipati și Ștefan Lungeanu, precum și preoți din România.

Momentul a încununat o perioadă de muncă susținută, rugăciune și implicare constantă, marcând totodată împlinirea a șapte ani de la înființarea parohiei.

În semn de prețuire pentru activitatea pastorală, Mitropolitul Serafim l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Cătălin Horvath.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un cor condus de preoții Alin Buliga (Gänserndorf) și Daniel Stan (Kufstein).

La slujbă au participat Janette-Constanța Carabașu, reprezentanta Consulatului României la Viena, prof. univ. dr. Pablo Argárate de la Universitatea din Graz, preotul romano-catolic al localității, Giovanni Prietl, și reprezentanții comunității locale.

Piatra de temelie pentru sfântul lăcaș a fost pusă în data de 1 aprilie 2023, iar lucrările de construcție au început în 9 noiembrie 2024.

Foto credit: Mitropolia Germaniei