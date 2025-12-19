Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu a luminii nevăzute celor care Îl cheamă, precum și despre paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale, pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Daniil Sihastrul.

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Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie.

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Patriarhul Daniel, colindătorii și publicul le-au dăruit speranță copiilor Ioan și Teodor la concertul caritabil ASTO

Trei coruri au dăruit bucurie publicului miercuri seară, la concertul caritabil de colinde „După datini colindăm”, organizat anual Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO). La rândul lor, membrii publicului au dăruit speranță donând pentru terapia genetică a copiilor Ioan și Teodor, doi frați care pot fi salvați prin administrarea câte unei doze unice dintr-un tratament foarte costisitor.

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Trinitas Film: Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox, lansată oficial

Trinitas Film a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume.

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Românii din Franța strâng fonduri pentru reconstruirea bisericii românești din Vichy

Reconstrucția bisericii românilor ortodocși din Vichy, Franța, a început cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar este nevoie de fonduri suplimentare, edificiul urmând să fie reconstruit de la zero după demolarea controlată realizată în octombrie-noiembrie 2025.

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