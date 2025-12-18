Românii din Franța strâng fonduri pentru reconstruirea bisericii românești din Vichy

Reconstrucția bisericii românilor ortodocși din Vichy, Franța, a început cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar este nevoie de fonduri suplimentare, edificiul urmând să fie reconstruit de la zero după demolarea controlată realizată în octombrie-noiembrie 2025.

De aceea, luna aceasta, românii din Franța strâng fonduri pentru a începe lucrările de construcție propriu-zisă. Campania se desfășoară sub forma unei serii de recitaluri de colinde și manifestări artistice dedicate sărbătorii Nașterii Domnului.

Aceasta a început în ziua de pomenire a Sf. Ier. Nicolae, cu un concert caritabil susținut de trei copii din parohie și găzduit de biserica spitalului public din Vichy.

Un alt eveniment de strângere de fonduri a avut loc la Biserica „Sfânta Parascheva” și „Sfânta Genoveva” din Paris (în cripta Bisericii Saint Sulpice) duminica trecută, când tânărul David Ciubotaru și-a vernisat o expoziție de desene, iar pianistul Ionel Steba, clarinetistul Ionel Burcea și preotul Vasile Irimia au susținut un concert caritabil.

Evenimentele continuă

Aceiași artiști vor susține duminică, 28 decembrie, la capela ortodoxă română „Sfântul Leufroy” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Suresnes, în regiunea pariziană, un concert de colinde prin care să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la strângerea de fonduri pentru reconstrucția bisericii românești din Vichy.

Clădirea bisericii ortodoxe române din centrul orașului Vichy, care data din 1800, a fost cumpărată în 2015, dar se afla într-o stare foarte fragilă. În iulie 2023, acoperișul s-a prăbușit, afectând iremediabil structura de rezistență a clădirii.

În martie-aprilie 2026, comunitatea își propune să demareze reconstrucția bisericii.

În acest scop, în primele luni ale anului 2026 vor avea loc și alte evenimente de strângere de fonduri: expoziție de icoane, tablouri și fotografii; spectacol de dans clasic; târg de prăjituri și altele – toate susținute de credincioși ortodocși români și organizate de parohia ortodoxă română din Vichy.

Despre Parohia Vichy

Parohia Ortodoxă Română din Vichy are hramul „Schimbarea la Față” și deservește românii din acest oraș și împrejurimi – departamentul Allier și regiunea Auvergne-Rhône-Alpes.

În prezent, comunitatea își desfășoară activitatea liturgică la biserica spitalului din Vichy, de la adresa 54 Boulevard de l’Hôpital, Vichy, France.

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Titular: Association Cultuelle Orthodoxe Paroisse de la Transfiguration

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Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Vichy (foto de arhivă – în deschiderea articolului)