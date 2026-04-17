Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Un volum cu predicile Patriarhului Daniel rostite la Sfintele Paști a fost publicat la Editura Basilica
Un volum care cuprinde predicile Părintelui Patriarh Daniel rostite la Sfintele Paști a fost publicat recent la Editura Basilica.
Grupul Anastasios va oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Patriarhală în Duminica Sf. Toma
Grupul de muzică bizantină „Anastasios”, condus de neurochirurgul Iustinian Simion, va oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul săptămânii, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Aducerea Icoanei Maicii Domnului de la Sihla la Slobozia a adunat peste 5.500 de persoane în procesiune
Aducerea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla la Slobozia a adunat miercuri peste 5.500 de persoane în procesiune.
Arhiepiscopia Alba Iuliei condamnă vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin
Arhiepiscopia Alba Iuliei condamnă actul de vandalism petrecut recent în cimitirul evreiesc din Reghin, județul Mureș.
Hram la capela Mausoleului de la Mărășești: IPS Ciprian a omagiat eroii adormiți întru nădejdea Învierii
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit la capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești marți, în a treia zi de Paști, cu prilejul celui de-al doilea hram al sfântului lăcaș: Învierea Domnului.