Hram la capela Mausoleului de la Mărășești: IPS Ciprian a omagiat eroii adormiți întru nădejdea Învierii

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit la capela Mausoleului Eroilor de la Mărășești marți, în a treia zi de Paști, cu prilejul celui de-al doilea hram al sfântului lăcaș: Învierea Domnului.

Ierarhul a vorbit despre întâlnirea lui Hristos cel înviat cu ucenicii Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus, explicând că Mântuitorul li S-a descoperit acestora mai întâi prin tâlcuirea Scripturilor și apoi prin frângerea pâinii – prima Sfântă Liturghie de după Înviere.

În continuare, Părintele Arhiepiscop Ciprian a omagiat jertfa eroilor care își dorm somnul de veci în mausoleu, subliniind simbolismul troparului pascal gravate pe criptele lor ca mărturie a nădejdii în viața veșnică.

În contextul frământărilor și războaielor actuale, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să le transmită copiilor lumina credinței și dragostea față de patrimoniul spiritual lăsat de înaintași.

Slujitori și participanți

Din sobor au mai făcut parte: pr. Mădălin-Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache și pr. Cătălin Andreiu, protoierei de Râmnicu Sărat, respectiv Buzău I; pr. Alexandru Savin, slujitor la Catedrala Unirii din Focșani; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

La slujbă au participat pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părinți consilieri de la Centrul Eparhial, alți protoierei, oficialități locale și membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Despre mausoleu

Inițiativa construirii Mausoleului Eroilor de la Mărășești aparține Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române.

Mausoleul, inaugurat în 1924 în prezența Reginei Maria, are 154 de cripte individuale și 9 cripte comune, în care sunt depuse osemintele a 5.073 de ostași și ofițeri, între care fetița-eroină Măriuca Zaharia.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei