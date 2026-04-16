Arhiepiscopia Alba Iuliei condamnă vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin

Arhiepiscopia Alba Iuliei condamnă actul de vandalism petrecut recent în cimitirul evreiesc din Reghin, județul Mureș.

„Un asemenea gest, care aduce atingere memoriei celor adormiți și rănește conștiința comunității, este cu atât mai dureros cu cât cimitirele sunt locuri de reculegere, de respect și de păstrare a legăturii vii cu cei trecuți la Domnul”, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei.

În mesaj se subliniază că profanarea locurilor de veci constituie „o gravă abatere de la valorile fundamentale ale conviețuirii umane și ale respectului reciproc”.

Arhiepiscopia Alba Iuliei evidențiază contribuția comunității evreiești la istoria și identitatea locală:

„Comunitatea evreiască face parte din istoria și patrimoniul spiritual și cultural al acestor locuri, iar memoria celor care au trăit și au contribuit la dinamica și dezvoltarea municipiului Reghin trebuie cinstită și protejată”.

Totodată, reprezentanții eparhiei atrag atenția că respectarea locurilor de veci este o datorie comună, dincolo de diferențele confesionale:

„Păstrarea și respectarea locurilor de veci constituie o datorie morală comună, care depășește orice diferență de credință sau apartenență”.

„Arhiepiscopia Alba Iuliei își exprimă solidaritatea și compasiunea față de membrii comunității evreiești, precum și față de toți cei afectați de acest act de vandalism, condamnând ferm asemenea manifestări, precum și orice formă de intoleranță sau lipsă de respect față de memoria celor adormiți”, încheie Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, incidentul la care se face referire a avut loc în cursul acestei săptămâni, când persoane necunoscute au distrus sau răsturnat mai multe pietre funerare din cimitirul evreiesc, provocând indignare la nivel local și în rândul comunității evreiești din România.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru identificarea celor responsabili.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei