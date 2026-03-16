Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Lepădarea de sine, asumarea crucii și urmarea lui Hristos reprezintă calea mântuirii, spune Patriarhul Daniel

„Lepădarea de sine, luarea sau asumarea crucii și urmarea lui Hristos sunt cele trei condiții pentru a fi creștini și a dobândi mântuirea sau viața veșnică prin unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

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De la militar la ieromonah: Mănăstirea Eroilor de la Brusturi are un nou stareț

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” Brusturi, județul Neamț, are un nou stareț, în persoana ieromonahului Sofian Munteanu, care a fost pentru o perioadă cadru militar.

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Tânăr din Coreea de Sud, botezat într-o parohie din județul Vaslui

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Coreea de Sud a fost botezat joi în biserica din localitatea Lunca, județul Vaslui.

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Reprezentanții filialelor ASCOR din țară și Rep. Moldova s-au reunit la Iași. Tema: Rolul tânărului în Biserica Ortodoxă

Reprezentanții filialelor din țară și din Republica Moldova ai ASCOR s-au reunit joi la Iași, pentru deschiderea oficială a Consiliului Național, eveniment care are ca temă: „Locul și rolul tânărului în Biserica Ortodoxă”.

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Mesajul unui profesor de religie pentru tineri: Credința în Dumnezeu nu e doar scut în fața provocărilor, ci ne și vindecă

Denis Vlad, profesor de religie și consilier parlamentar, le transmite tinerilor importanța credinței în Dumnezeu pentru a face față provocărilor vieții, dar și pentru vindecare.

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