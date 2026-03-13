Reprezentanții filialelor ASCOR din țară și Rep. Moldova s-au reunit la Iași. Tema: Rolul tânărului în Biserica Ortodoxă

Reprezentanții filialelor din țară și din Republica Moldova ai ASCOR s-au reunit joi la Iași, pentru deschiderea oficială a Consiliului Național, eveniment care are ca temă: „Locul și rolul tânărului în Biserica Ortodoxă”.

Consiliul Național ASCOR se organizează de două ori pe an, întâlnirea fiind un prilej important de dialog și coordonare a activităților asociației.

Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier în cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat că această întâlnire reprezintă un moment esențial de întâlnire și colaborare între filialele din țară, cu scopul de a întări misiunea de mărturisire a credinței în rândul studenților și al tinerilor.

„Este o bucurie, pentru că suntem curioși să vedem fiecare filială cu ce experiență vine și cum putem construi împreună, pentru anul ce urmează, activități care să fie în conformitate cu misiunea ASCOR, aceea de a mărturisi credința în spațiul universitar”, a menționat părintele Nicodim Petre.

Biserica ține cont de schimbările din societate

Arhimandritul a precizat că ASCOR trebuie să țină cont de faptul că societatea nu mai este cea de acum trei decenii.

„Ne cunoaștem între noi, ne știm activitatea și încercăm să adaptăm lucrarea ASCOR la vremuri care nu mai sunt ca acum 20–30 de ani. Societatea se schimbă, iar lucrarea Bisericii se înnoiește, folosind înțelepciunea și dinamica tradiției”.

„Această dinamică intră în lucrarea noastră pentru că suntem fideli credinței așa cum se cuvine, dar, în același timp, există o fidelitate creatoare. Există o creativitate în Biserica noastră, o creativitate care vine de la Duhul Sfânt și care îi ajută pe oameni să-L cunoască pe Hristos în timpurile în care trăim”, a completat părintele Nicodim Petre.

Punți către tineri

Mihai Paraschiv, inspector patriarhal responsabil cu activitățile de tineret și relația cu ONG-urile bisericești naționale de tineret, a precizat că acest an este unul provocator din toate punctele de vedere.

„Anul acesta este unul provocator pentru Biserică și pentru tineri. Deși tema pastorației familiei creștine este una foarte vastă, trebuie să ne străduim să venim cu activități cât mai aplicate, care să vină în sprijinul familiilor, dar și al tinerilor de pretutindeni”.

„Ne adresăm, în primul rând, tinerilor din Biserică, dar încercăm, totodată, să găsim noi punți de legătură și către tinerii care nu fac în acest moment parte activă din viața Bisericii. Ne dorim ca aceștia să fie implicați în activitățile ASCOR sau să participe la evenimentele pe care le organizăm”, a evidențiat inspectorul patriarhal.

Programul evenimentului care se încheie duminică include sesiuni de formare și dialog dedicate implicării tinerilor în viața Bisericii, precum și dezbateri pe diferite teme întâlnite în experiența de zi cu zi.

Agenda întâlnirii mai cuprinde sesiuni dedicate schimbului de bune practici între filiale și sunt programate discuții despre leadership și despre modul în care pot fi dezvoltate proiecte pe termen lung pentru tineri, alături de rugăciune și participarea la Sfânta Liturghie.

Foto credit: ASCOR Iași / Facebook

