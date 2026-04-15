Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel, mesaj la 120 de ani de slujire ortodoxă românească în Viena: Păstrează adevărata identitate

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul împlinirii a 120 de ani de slujire ortodoxă în Viena, marcând astfel un moment de referință pentru comunitatea românească din capitala Austriei.

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Episcopul Benedict îndeamnă la trăirea credinței: Să avem această bucurie de a ne întâlni cu Domnul

Episcopul Benedict al Sălajului a îndemnat la trecerea de la simpla auzire a Învierii la o întâlnire personală cu Hristos cel viu: „Fiecare în parte să avem această bucurie de a ne întâlni cu Domnul”.

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O impunătoare biserică dedicată eroilor brașoveni va avea hramurile Înălțarea Domnului și Sf. Pr. Dumitru Stăniloae

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a sfințit luni, în a doua zi de Paști, piatra de temelie a viitoarei Biserici „Înălțarea Domnului” din Brașov. Sfântul lăcaș va fi dedicat eroilor revoltei muncitorești din 1987 de la Brașov și eroilor revoluției anticomuniste din 1989. Hramurile vor fi „Înălțarea Domnului” și „Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

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Criteriul de a fi împreună cu Hristos Cel înviat este credința în El, explică Episcopul vicar Teofil Trotușanul

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Romanului și Bacăului a evidențiat temeiul întâlnirii cu Mântuitorul: „Criteriul de a fi împreună cu Hristos Cel înviat este credința în El”.

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Învierea Domnului la Vârșeț: Procesiune comună a ortodocșilor sârbi și români

Ortodocșii români din Vârșeț, Serbia, au participat, alături de ortodocșii sârbi, la tradiționala procesiune din noaptea de Înviere.

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