Criteriul de a fi împreună cu Hristos Cel înviat este credința în El, explică Episcopul vicar Teofil Trotușanul

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Romanului și Bacăului a evidențiat temeiul întâlnirii cu Mântuitorul: „Criteriul de a fi împreună cu Hristos Cel înviat este credința în El”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în a doua zi de Paști în Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Goioasa, județul Bacău.

În predica de la finalul slujbei, ierarhul a explicat importanța arătărilor Mântuitorului după Înviere: „Ne poate ridica nouă o întrebare: cum adică Iisus s-a arătat și totuși n-a fost văzut de către toți? De ce Iisus înviat nu a fost văzut de către toți?”.

„Ne așteptam ca arătarea Mântuitorului de după Înviere să fie atât de copleșitoare, încât să-i smerească și să îi rușineze pe cei care L-au răstignit. Și totuși cei care L-au răstignit nu L-au văzut pe Iisus Cel înviat”.

Apostolii și Învierea Domnului

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat faptul că nici măcar toți apostolii nu au fost martori direcți ai primei arătări, pentru că „unul dintre apostoli, Toma, lipsea”.

„A făcut acea declarație, acea provocare, a cărei explicație o vom asculta duminica următoare, duminica Sfântului Apostol Toma, de ce n-a vrut Toma să creadă că Iisus înviază și s-a arătat fraților săi”.

În același context, Preasfinția Sa a amintit și drama lui Iuda, „care nu s-a întâlnit cu Iisus înviat”, subliniind consecințele îndepărtării de Dumnezeu.

„Nu toți L-au văzut pe Iisus Cel înviat. El S-a arătat numai prietenilor Lui și celor care au crezut în Înviere”, a explicat ierarhul.

Episcopul vicar al Romanului și Bacăului a încheiat prin a explica faptul că întâlnirea reală cu Hristos nu este condiționată de vedere trupească, ci de credință: „Cei care au crezut cu putere în El L-au văzut și s-au bucurat că este Domnul”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului