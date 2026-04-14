O impunătoare biserică dedicată eroilor brașoveni va avea hramurile Înălțarea Domnului și Sf. Pr. Dumitru Stăniloae

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a sfințit luni, în a doua zi de Paști, piatra de temelie a viitoarei Biserici „Înălțarea Domnului” din Brașov. Sfântul lăcaș va fi dedicat eroilor revoltei muncitorești din 1987 de la Brașov și eroilor revoluției anticomuniste din 1989. Hramurile vor fi „Înălțarea Domnului” și „Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Ziua a început cu Sf. Liturghie oficiată la Biserica „Înălțarea Domnului” și „Soborul Maicii Domnului” a Parohiei Blumăna 3, din centrul civic al orașului. Au participat numeroși credincioși, dintre care mulți erau îmbrăcați în costume populare.

Ulterior, pe terenul din apropiere, a fost sfințită piatra de temelie a noii biserici

„Se cuvenea și merita Brașovul, din toate punctele de vedere, încă un monument, pe lângă toate monumentele pe care le are, pentru ca istoria Brașovului să fie legată de trecut și deschisă într-o perspectivă a viitorului rânduit de Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

Pentru contribuția la concretizarea inițiativei de a construi această biserică dedicată eroilor în centrul civic al Brașovului, Mitropolitul Laurențiu a acordat distincția Ordinul „Mitropolit Ioan Mețianu” domnilor Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și George Scripcariu, primarul Brașovului, precum și altor reprezentanți ai autorităților locale.

Ideea de a ridica o biserică impunătoare în centrul civic al Brașovului s-a născut în 1993, din dorința de a-i cinsti pe eroii brașoveni anticomuniști implicați în evenimentele din 1987 și 1989.

Edificiul este inițiat de Asociația pentru construirea Catedralei „Înălțarea Domnului” din Brașov.

Foto credit: Mitropolia Ardealului